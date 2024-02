Mahmood, da Milano a Sanremo: torna con "Tuta gold”, album e tour

Torna Mahmood con il nuovo album in uscita il prossimo 16 febbraio dal titolo "Nei Letti degli altri". L'artista - in attesa di Sanremo - ha anche annunciato le prime date del Summer Tour 2024, che lo vedra' protagonista dei festival estivi italiani dal 19 luglio, non prima di aver attraversato tutta Europa con il suo European Tour, in partenza il 4 aprile, che si chiudera' con due date in Italia, al Fabrique di Milano, previste per il 17 (sold out) e 18 maggio. Intimo e introspettivo, "Nei letti degli altri" e' una ricerca nella profondita' misteriosa dei sentimenti.

Mahmood, da Milano a Sanremo: torna con "Tuta gold”, album e tour

Lo spazio personale del letto si fa amplificatore di emozioni comuni, e' un luogo e un simbolo in cui tutto accade: si dorme, si sogna, ma si rimane anche svegli a pensare, soffrire, amare, leggere, osservare, e il tempo assume varie velocita'. Nei confini del letto ci si confronta con se stessi e si esplorano i rapporti umani; il microcosmo fatto di lenzuola e cuscini diventa una scenografia di vita, la metafora di una casa in cui potersi rifugiare, un posto sicuro in cui si sa che si puo' sempre far ritorno.