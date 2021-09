Mahmood, sfogo dopo il rinvio del tour: "Siamo abbandonati dalle istituzioni"

"Provo un forte sentimento di abbandono da parte delle istituzioni", con queste parole Mahmood, cantautore che ha vinto il Festival di Sanremo 2019 con la hit 'Soldi', annuncia il rinvio delle date del tour italiano ed europeo al 2022, cosi' come sta accadendo a tutti gli eventi musicali piu' grandi previsti nel calendario italiano. "A quasi due anni dall'inizio della pandemia - scrive Mahmood su Instagram - il nostro settore si trova ancora allo stesso punto: siamo fermi (tolte poche, troppe poche, situazioni a capienze ridotte che non permettono ovviamente di sostenere eventi vicini alla vecchia normalita'). Oggi mi ritrovo a spostare le date del tour per la terza volta; e come me moltissimi miei colleghi e colleghe saranno obbligati a farlo mentre altri sono gia' stati costretti. Cio' che differenzia questo spostamento - prosegue l'artista, all'anagrafe Alessandro Mahmoud - dai precedenti e' che, oggi, abbiamo a disposizione degli strumenti che permetterebbero di poter fare i concerti in sicurezza: i green pass. Guardo fuori dall'Italia e vedo che si puo' fare, evidentemente quando ci sono la volonta' e l'attenzione verso un settore, le soluzioni si trovano".

A questo punto l'artista, che tra l'altro coinvolto nell'incendio del grattacielo di Via Antonini a Milano, dove viveva, punta il dito direttamente contro le istituzioni politiche: "Molto spesso, viene chiesto agli artisti di esporsi per la tutela di diritti della persona, per sensibilizzare il nostro pubblico verso temi che si dibattono a livello politico. Ora, invece, ci sentiamo soli, non considerati da uno stato la cui maggior parte dei rappresentanti pensa solo a litigare sui social e a creare continuamente fazioni avverse tra le persone". E conclude, "Adesso e' arrivato il momento di ascoltarci. E' davvero giunto il turno dei nostri diritti, quelli degli artisti, degli addetti ai lavori e quelli del pubblico: abbiamo il diritto di tornare a fare il nostro mestiere e chi ci segue ha il diritto di tornare a riempire la propria vita di arte, cultura e intrattenimento. Abbiamo il diritto di tornare a vivere e riappropriarci delle nostre passioni. Abbiamo il diritto di essere ascoltati". Solo ieri un appello simile, inviato al Presidente della Regione Emilia Romagna, era arrivato da Cosmo, anche lui implorava la non cancellazione dell'evento previsto per l'inizio di ottobre e l'utilizzo del Green Pass per lo svolgimento in tutta normalita' dei live.

LEGGI ANCHE: Le 5 APP essenziali per VIVERE a MILANO