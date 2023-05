“Mai buttare l’acqua della pasta”, Storti e il video contro gli sprechi

“Mai buttare l’acqua della pasta”. Il comico Giovanni Storti, del famoso trio “Aldo, Giovanni e Giacomo”, ha pubblicato un video su Instagram- che ha raggiunto i due milioni e mezzo di visualizzazioni e centinaia di commenti - in cui consiglia come usare l'acqua in cui è stata cotta la pasta. Un gesto sostenibile e attento a evitare gli sprechi.

Giovanni Storti: "L'acqua della pasta contiene amidi, e gli amidi sono anche sgrassanti"

Nella didascalia del filmato, Storti scrive: “L'acqua della pasta contiene amidi, e gli amidi sono anche sgrassanti". Il consiglio, dunque, è quello di utilizzare l'acqua per lavare i piatti”. Ma non solo. Giovanni la utilizza anche per un pediluvio tonificante o per annaffiare le piante (a patto che non sia troppo salata).

I commenti al video: “L'amido in sé non ha alcun potere sgrassante"

Tra i commenti, qualcuno ha tenuto a precisare che “l'amido in sé non ha alcun potere sgrassante, ma che comunque il calore aiuta a sciogliere più velocemente i legami molecolari del grasso”. Tanti, però, hanno ringraziato il comico per i preziosi consigli.