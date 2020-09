"Mai più lager. No al Cpr di via Corelli", il sit-in blocca il traffico

La rete 'Mai piu' lager - No al Cpr' sta manifestando contro la riapertura del centro di permanenza per il rimpatrio via Corelli. "Stiamo bloccando con un sit-in la strada impedendo che vengano portate le persone nella struttura", spiegano gli organizzatori del corteo, partito da piazzale Susa Facebook. La struttura ha una capienza di 140 persone. Il corteo ha mandato in tilt la circolazione per le auto e gli autobus in uscita dalla citta' verso Segrate e lo svincolo della Tangenziale Est. Al momento gli incolonnamenti partono da piazzale Susa e i mezzi procedono a passo d'uomo. La situazione non dovrebbe sbloccarsi a breve dal momento che i manifestanti hanno annunciato di bloccare via Corelli "ad oltranza". Per ovviare ai disagi la circolazione e' deviata sul cavalcavia Buccari verso via dell'Ortica.