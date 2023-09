Maison Celestino scalda i motori per la Milano Fashion Week

Nella straordinaria cornice del Monastero di Santa Maria di Colonna in Trani, di recente riconsegnato alla Città dopo imponente restauro, sabato 9 settembre Maison Celestino ha presentato “Le Himba” Collezione Couture S/S 2024.

Una manifestazione all’insegna della cultura e del messaggio sociale

Con il patrocinio della Regione Puglia e della Città di Trani l’evento ha registrato grande successo di pubblico, esponenti delle istituzioni, giornalisti, fotografi e addetti ai lavori nel settore moda, sempre più presente in una regione ospitale ed attrattiva. Una manifestazione all’insegna della cultura e del messaggio sociale che la Casa di moda made in Italy ha inteso dedicare alle donne Himba, baluardo di una popolazione nomade della Namibia in cui centrale è da sempre il ruolo della donna, portatrice di acqua e vita.

Proprio alle donne rappresentative di ogni sud del mondo e alla loro significativa funzione sociale si ispira “Himba”, il disegno presentato in anteprima esclusiva dalla Maison che raffigura in trama l’elegante silhouette di una donna nel gesto ancestrale di condurre una giara sul capo.

Quaranta abiti dallo stile riconoscibile e dai tessuti ineguagliabili rivisitati in pregiate sete, lini e cotoni purissimi

Quaranta abiti dallo stile riconoscibile e dai tessuti ineguagliabili rivisitati in pregiate sete, lini e cotoni purissimi, rigorosamente frutto della produzione tessile artigianale e della confezione sartoriale caratteristiche della Maison con il contributo della designer Antonella Bennardo, si sono susseguiti nel portico dell'antico Monastero, trasformandolo in un catwalk originalissimo.

Una palette cromatica accesa nei caldi colori mediterranei, nelle nuances dal giallo al turchese dal verde all’ottanio

Una palette cromatica accesa nei caldi colori mediterranei, nelle nuances dal giallo al turchese dal verde all'ottanio, oltre alle linee avvolgenti di abiti da sera dalle lunghe silhouette e outfits da cocktail con top monospalla, raccontano di un modello femminile protagonista, fatto di rispetto delle radici e continua ricerca dell'essenza nella profondità del vero, in cui la cura nella lavorazione del tessuto come di ogni materia prima diventa pura esaltazione stilistica.

L’evento si è impreziosito di un momento artistico iniziale grazie alla danza tribale condotta da ballerine professioniste

L'evento si è impreziosito di un momento artistico iniziale grazie alla danza tribale condotta da ballerine professioniste nel suggestivo giardino del chiostro sul ritmo incessante di djembé, tra maschere tradizionali del continente africano.

Prezioso il messaggio del Console della Namibia in Italia, dott.ssa Valeria Tienghi

Prezioso il messaggio del Console della Namibia in Italia, dott.ssa Valeria Tienghi, attivo partecipe dell'evento: "auguro alla maison Celestino la perseveranza e la fortuna degli Himba sulla via di un successo inteso come dimensione equilibrata del vivere ed agli Himba di poter crescere in conoscenza e consapevolezza di se stessi, senza perdere il senso di quello che sono stati sino ad ora".

Il look delle modelle è stato affidato all’hair stylist Giuseppe Scaramuzzo e all’Accademia della m.u.a. Sara de Virgilio. La direzione artistica condotta da Giovanni Scura, le coreografie curate da Artedanza di Erminia Veglia.