Majorino al 40%, il sondaggio di La 7. E il dem sbotta: "Portate iella"

Fontana è dato al 45,1%, Majorino al 40,1% e Letizia Moratti, che corre con Azione e Italia Viva, al 14,8%. Sono questi i numeri di un sondaggio mostrato, questa mattina su La7, dal conduttore Francesco Magnani, che in questi giorni di festa sta sostituendo Myrta Merlino.

Majorino: "on sono uno di quelli che vuole partecipare o perdere bene"

Secondo questa rilevazione, la sinistra potrebbe raggiungere il 54,9%, battendo così Fontana ed espugnando la rocca della Lega. Ma Majorino, ospite in studio, preferisce affidarsi alla scaramanzia: “Adesso mi state portando un po' iella, eh, voi de L’Aria che Tira", è infatti la sua replica, leggermente risentita. "Ve lo dico perché anche nel servizio, o in questa domanda... io me la gioco per vincere, mica per partecipare! Non sono uno di quelli che vuole partecipare o 'perdere bene', che è una categoria terribile della politica", precisa. “

Il conduttore se la ride, Majorino replica: "Fra l'altro dal sondaggio che voi state mandando in onda, si capisce che è una partita apertissima".