Majorino apre a Bertolaso: “Spero venga riconfermato”

"Non vorrei fare un danno alla causa di Bertolaso, ma sinceramente mi auguro che l'assessore alla sanità lo faccia una figura con le sue caratteristiche e non qualcuno che di sanità o welfare non si sia mai occupato". Lo afferma in una nota Pierfrancesco Majorino, ex candidato alla presidenza della Regione Lombardia per il centrosinistra e il M5S, commentando la possibilità che l'attuale assessore al welfare, Guido Bertolaso, venga riconfermato.

"In questi giorni - ha proseguito - girano nomi che destano più di una preoccupazione. In Lombardia, continuo a crederlo, c’è bisogno di una svolta per affrontare alcuni grandi temi: il caso dell'esplosione delle liste d'attesa, il rilancio della medicina territoriale, il sostegno alla sanita' pubblica". "Noi - ha concluso - saremo pronti ad avviare un confronto vero sulle scelte strategiche da compiere. Questa è l'opposizione costruttiva che vogliamo portare avanti".