Majorino attacca la destra: "Serve una regione antimafiosa"

"Sono rimasto abbastanza sorpreso e amareggiato nel vedere che quando ho proposto che i candidati delle diverse liste si sottoponessero al codice antimafia, massima trasparenza, elenchi consegnati in Prefettura preventivamente, sono stato contestato da destra dicendo che faccio propaganda elettorale sulla mafia. Io dico che noi dobbiamo costruire qui una regione antimafiosa". Lo ha sottolineato il candidato di centrosinistra alle regionali in Lombardia Pierfrancesco Majorino, intervenendo questa mattina all'incontro di "Coraggio Pd" a Fondazione Feltrinelli a Milano.

Majorino: ". Dopo 28 anni, qui dobbiamo essere il vento del cambiamento perchè nella regione"

"Una cosa che accomuna purtroppo i rappresentanti della destra, sia chi sostiene Attilio Fontana che chi sostiene Letizia Moratti - ha aggiunto Majorino -,è aver detto in tempi diversi che la mafia, la 'Ndrangheta in Lombardia non esistono: il regalo migliore che si può fare. Dopo 28 anni, qui dobbiamo essere il vento del cambiamento perchè nella regione piu' inquinata d'Europa arrivi nuova aria fresca"