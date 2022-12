Majorino attacca Moratti: "Spieghi condanna Corte dei Conti"

Confronto pubblico tra candidati alla presidenza della Lombardia? Il Dem Piefrancesco Majorino ribadisce: "Ho spesso chiesto di farlo e sono sempre pronto io, anzi sono desiderose di farlo".

L'attacco a Moratti: "Magari ci spiegherà anche perché è stata condannata dalla Corte dei Conti"

E quindi attacca l'avversaria del Terzo Polo: "Magari in quell'occasione Letizia Moratti ci spiegherà anche perché è stata condannata dalla Corte dei Conti producendo un danno di dimensioni molto significative alla cosa pubblica". L'europarlamentare, che parla a margine del consiglio regionale lombardo, fa riferimento alla condanna per danno erariale che risale al tempo in cui l'ex vicepresidente di Regione Lombardia era sindaca di Milano.

Majorino: "Ho chiesto ai candidati di sottoporsi a screening legalità"

Dunque Majorino aggiunge: " Ho chiesto un confronto anche sui candidati" ovvero "ho chiesto a Letizia Moratti ed Attilio Fontana di sottoporre tutti i candidati - io lo farò - a uno screening su legalità, trasparenza e assenza di conflitti di interessi: spero lo facciano anche loro soprattutto in una regione dove il tema della presenza criminale e delle infiltrazioni mafiose è tema cruciale". "Mi è stato risposto che facevo propaganda, ma non è propaganda, è buon senso" specie "in una regione che deve riscoprire la cultura della legalità nella gestione della cosa pubblica".