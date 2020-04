Majorino: "Commissariamento è per amore della Lombardia"

La cosa più stupida che leggo è che la proposta di Commissariamento vista l'emergenza) della Sanità lombarda sia un atto contro la Lombardia. Al contrario tale opzione ( sostenuta anche da una significativa petizione online realizzata dal cartello Milano 2030) mi trova concorde per il motivo opposto. Essa è un atto d'amore verso la Lombardia stessa. Perché proprio coloro che la amano devono chiedere un cambio di passo - di più: una cesura - sul terreno delle politiche e delle scelte di carattere sanitario. Intendiamoci: so bene che sia una soluzione estrema, radicale. Che non conosca precedenti. Ma sappiamo pure tutti che nemmeno la condizione nella quale ci troviamo sia paragonabile con quel che si è vissuto sin qui.

La Regione, a fronte di un'emergenza che ovviamente si è verificata ovunque, è andata totalmente in "tilt". Ha messo in campo atti sciagurati (come quelli sulle Case di riposo). Ha ignorato le proposte dei sindaci e di chi da tempo avvertiva di quanto stesse crescendo il dramma sociale. Ecco perché sostengo quella che molti (pure a sinistra) giudicano una fuga in avanti. Perché non ho la minima fiducia in Fontana e soci. Non credo che ammetteranno errori e correggeranno scelte. Ovviamente lo scrivo pure convinto di un'altra cosa. Che l'ondata di sfottò verso la "Lombardia", come complesso di attori e forze economiche e sociali, cittadine, cittadini, lavoratori, comunità locali sia totalmente ingiustificata. E da rigettare. Anzi, di più. L'Italia ce la farà solo se ce la faranno Milano e la Lombardia. Come sempre, del resto.