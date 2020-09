Majorino: "Fontana non arriva al 2023, il Pd si prepari"

Il Pd deve lavorare "subito a una proposta forte" per la guida della Regione Lombardia alternativa a quella del governatore Attilio Fontana. L'esortazione, su Facebook, e' dell'eurodeputato Pd Pierfrancesco Majorino, che osserva: "Fontana non arriva alle elezioni del 2023. Lo dico da settimane. Tra inchieste, intrecci torbidi, affari di famiglia e calo di consensi (come nessun altro presidente di Regione) non resta li'. Serve subito una proposta forte, un'alleanza ampia (le elezioni sono a turno unico, chi arriva primo vince), e una candidatura capace di parlare alla Lombardia, che e' un territorio ampio e particolarissimo, con una grande citta' europea, centri con forte identita', piccole comunita'". "Dobbiamo iniziare subito e son convinto che lo faremo. Altrimenti saremmo pazzi", conclude l'europarlamentare dem.