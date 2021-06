Majorino: "Fossi il sindaco tenterei di prendere la gestione delle case Aler"

"Se fossi il Sindaco di Milano proverei" a prendere in mano la gestione delle case Aler, "per ribaltarle, e i soldi ci possono essere: sono perfino quelli del Recovery". Così in un post Pierfrancesco Majorino, eurodeputato Pd ed ex assessore alle Politice Sociali di Milano.

"La destra - prosegue - a Milano fatica a trovare un candidato. Dobbiamo evitare le facili illusioni: presto ci sarà e sarà competitivo, perché parte da una base elettorale piuttosto solida. Lo ha ricordato Sala, molto correttamente - scrive Majorino -. E dobbiamo pure evitare di usare questo periodo per cullarci su come siamo stati bravi per dieci anni. Di cose ne sono state fatte molte - e vanno rivendicate a testa alta- ma la pandemia cambia radicalmente il quadro. Per anni, anche piuttosto noiosamente!, mi sono battuto assieme ad altre-i perché le politiche sociali (in senso ampio) avessero sempre più spazio. Abbiamo ottenuto investimenti che altre città in questa fase storica non potevano permettersi e abbiamo fatto cose belle. Ma credo che si debba fare proprio in questi campi -sociale, casa, diritti delle persone più fragili, sostegno al terzo settore - molto ma molto di più. Prendete il tema delle case popolari di proprieta ALER: la Regione le gestisce in modo vergognoso. Se fossi il Sindaco di Milano proverei a prenderle in mano, per ribaltarle, e i soldi ci possono essere: sono perfino quelli del Recovery".