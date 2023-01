Majorino: “I treni pendolari sono inaccettabili”

"I treni per i pendolari in Regione Lombardia non sono accettabili, chiediamo un sacrificio eccessivo" alle persone che tutti i giorni si spostano per lavorare. Lo ha detto il candidato del centrosinsitra e M5s alla regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino durante il confronto tv tra i candidati, in onda su Tgr. Serve una "politica piu' forte per il trasposrto pubblico".

Majorino: "Non si puo' chiedere di lasciare l'auto a casa se non diamo delle alternative"

"Non si puo' chiedere di lasciare l'auto a casa se non diamo delle alternative". Inoltre bisogna intervenire su grandi temi infrastrutturale. Ci sono territori come Cremona e Mantova che non sono ben collegate.