Majorino: "Elettori del terzo polo mi voteranno, mandiamo via Fontana"

"Sono convinto che molti elettori del terzo polo mi sosterranno, e voteranno per me in modo che vada via Fontana". Lo ha affermato il candidato presidente alle regionali lombarde del Pd e del M5s, l'eurodeputato Pierfrancesco Majorino, durante la trasmissione "Orario Continuato" in onda su Telelombardia, rispondendo a uno spettatore ha chiesto se un riavvicinamento tra le forze del centrosinistra e Letizia Moratti sia possibile dopo le elezioni in caso di vittoria di Majorino. "Pare difficile", ha replicato a riguardo il candidato Dem, dato che "Moratti sta spendendo milioni di euro per riempire le citta' di manifesti".

Majorino: "Proclami Moratti&Fontana su sanità fanno ridere"

"Lo ho appena detto intervenendo alla trasmissione televisiva 'Orario continuato', lo ribadisco ora. Fa veramente sorridere (se non peggio...) leggere i proclami di cambiamento della sanità da parte di Fontana&Moratti che la hanno gestita e non hanno fatto niente per impedire l'esplosione delle liste d'attesa. Settimana prossima presentiamo il nostro programma, su cui delle cose le stiamo molto chiaramente comunque già dicendo. Esso conterrà scelte nettissime per ricostruire il sistema sociosanitario mettendo al centro l'interesse pubblico, rifiutando la logica del profitto sulla pelle dei malati, e rilanciando la medicina territoriale. Sarà, per noi, la sfida più ambiziosa di tutte". Lo scrive su Facebook il candidato del centrosinsitra e del M5S alla presidenza di Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino