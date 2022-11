Majorino in presidio con i pendolari, attacco a Trenord

E' stato con i pendolari in presidio sotto la sede di Regione Lombardia per consegnare una petizione con 30mila firme che chiede un "servizio ferroviario serio" uno dei primi appuntamenti di Pierfrancesco Majorino dopo l'annuncio che sarà il candidato governatore per il centrosinistra.

Majorino: “Una battaglia che le opposizioni in Consiglio regionale hanno fatto tutte insieme”

Alla manifestazione hanno partecipato esponenti del Pd, dei Verdi, di Sinistra Italiana e anche del Movimento 5 stelle fra cui i consiglieri regionali Nicola Di Marco e Simone Verni a cui ha stretto la mano. " No no" ha detto rispondendo a una domanda su possibili prove di coalizione, quella sul trasporto ferroviario "è una battaglia che le opposizioni in Consiglio regionale hanno fatto tutte insieme", Ma comunque "non ho mai demonizzato i Cinque stelle e non li inseguo".

Majorino: “Da cittadino, ritengo indegna la gestione di Trenord”

"Ragionando da cittadino - ha aggiunto - ritengo indegna la gestione di Trenord" cioè della società che gestisce il trasporto ferroviario regionale. "I viaggiatori sono sottoposti a sacrifici inutili dal punto di vista delle condizioni, della pulizia, della puntualità e anche della sicurezza nelle stazioni e sui treni. Non è accettabile che persone che sacrificano parte della loro vita per venire a lavorare, debbano farlo in queste condizioni" ha aggiunto convinto che "si debba ribaltare la gestione di Trenord, in modo costruttivo e positivo". E "il fatto che i pendolari dicano che la Lombardia non è aperta al confronto mi fa pensare molto male. Credo - ha concluso - che la Regione non sappia più cosa fare sulla mobilità in linea".