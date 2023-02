Majorino: “Lombardia non è Calabria”. Il governatore: "Cretino". Poi le scuse

Majorino: “La Lombardia non è la Calabria”. Occhiuto: “Lui è un cretino”

"Stavo lavorando e mi sono fermato perché mi hanno portato questo video...". Comincia così il video, postato su Facebook, con cui il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto replica al candidato del centrosinistra in Lombardia Pierfrancesco Majorino, che parlando in televisione ha detto che "la Lombardia non è la Calabria, è una Regione con grandi potenzialità, un sacco di gente che si dà da fare e tanto impegnata in progetti sociali e culturali".

Occhiuto: “Come dicono i miei amici lombardi, lascia stare la politica e vai a lavurà”

"Ma questo è proprio scemo - ribatte Occhiuto - questo tale è candidato alla presidenza della Regione ma soprattutto è un cretino" perché "non sa che anche la Calabria, come la Lombardia, ha tante opportunità e possibilità con persone che vanno a lavorare e che meritano rispetto, anche il suo". Occhiuto conclude rivolgendosi a Majorino nel dialetto lombardo: " Come dicono i miei amici lombardi, lascia stare la politica e vai a lavurà ".

Calabria, le scuse di Majorino

A stretto giro lo stesso Majorino è tornato sul suo intervento del mattino, per scusarsi con i calabresi per una "espressione che mi è uscita un po' infelice". "Non intedevo assolutamente offender e la vostra creativita e forza", ha aggiunto il candidato del centrosinistra rivolgendosi ai calabresi: "Lombardia e Calabria devono collaborare ancora di più".