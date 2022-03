Majorino e il forum di Casa Comune: "Sarà il festival della buona politica"

Majorino: "In tempo di guerra serve buona politica"

“Pace, libertà, democrazia, diritti”: a Milano dall’1 al 3 aprile più di 100 esponenti della politica italiana ed europea, dell’attivismo e del sociale per discutere di guerra e di accoglienza, di lavoro, cittadinanza, ricostruzione, legge contro l’omotransfobia, femminismo, diritti umani, invitati dall’europarlamentare Pierfrancesco Majorino (PD) in occasione del primo Forum di Casa Comune di nuovo in presenza dopo la pandemia. Fra incontri alla Fondazione Feltrinelli e film all’Anteo Palazzo del Cinema, tre giornate completamente gratuite di incontri, libri e proiezioni su temi cruciali e sfide da affrontare, con il patrocinio del gruppo dei Socialisti e Democratici al Parlamento europeo.

Majorino: "Vogliamo costruire un centrosinistra combattivo"

“Vogliamo contribuire a costruire un centrosinistra combattivo che abbia una forte idea dell'Europa. Quella fondata sulla centralità dei diritti sociali, umani e civili”, spiega Majorino. “Per questo realizziamo un forum che è un piccolo festival della buona politica. Convinti che in tempi di guerra ce ne sia molto molto bisogno”.Il programma del Forum si aprirà con interventi di cittadini ucraini in fuga dalla guerra e una riflessione sulla pace, un ricordo del compianto presidente del Parlamento europeo David Sassoli e un collegamento con Patrick Zaki."

Interverranno fra gli altri alle giornate del Forum Alessandro Zan, Elly Schlein, Beppe Sala, Paola e Claudio Regeni, Alessandra Ballerini, Enrico Letta, Andrea Orlando, Cecilia Strada, Pif, Peppe Provenzano, Irene Tinagli, Giuliano Pisapia, Kasia Smutniak, Silvio Soldini, Nicola Zingaretti e molti attivisti e personalità della cultura e del sociale, insieme agli europarlamentari PD Pina Picierno, Brando Benifei, Pietro Bartolo, Elisabetta Gualmini, Alessandra Moretti, Patrizia Toia e Massimiliano Smeriglio e agli europarlamentari S&D Maria Arena e Juan Fernando Lopez Aguilar.

Qui il programma completo http://www.pierfrancescomajorino.eu/2022/03/23/programma-del-forum-di-casa-comune/, con i link per prenotare i posti alle proiezioni. Per gli incontri presso la Fondazione Feltrinelli basta registrarsi gratuitamente all’ingresso della Fondazione in via Pasubio, nel rispetto delle norme antiCovid.