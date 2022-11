Majorino: “Mi danno dell’estremista. Non lo sono. Lombardia deve cambiare”

"Calenda e Sallusti mi danno pubblicamente dell'estremista. Buffo. Non sono un estremista, ma sono estremamente convinto del fatto che in Regione Lombardia, dopo 28 anni, si debba cambiare. Su sanità, trasporti, sostegno alle imprese, lotta alla precarietà, politiche sociali, ambiente abbiamo bisogno di una nuova stagione.

Majorino: “Abbiamo bisogno di una nuova stagione”

Per questo io sono più credibile dei candidati che provengono dal centrodestra e per questo cominciano ad attaccarmi". Lo ha scritto sui social il candidato del centrosinistra alle regionali del 2023 in Lombardia, Pierfrancesco Majorino.