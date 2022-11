Majorino non esclude le primarie: "Mi chiedete di candadidarmi. Ma con chi?"

Pierfrancesco Majorino pubblica su Facebook, nella prima mattina di domenica, un post che già la politica sta "sezionando". E' lui il candidato che il partito vuole, ed è lui che il partito vuole non per sfidare Maran ma proprio per eliminare Maran dal campo, eliminando l'opzione delle primarie. E in tutto questo continua la pressione per un accordo con Letizia Moratti: le pagine di giornale ormai si sprecano, e livelli di interlocuzione sono anche altissimi. Ma Majorino ribatte sulle primarie: "In tante e tanti mi state invitando, in vista delle elezioni regionali di febbraio, a candidarmi alle primarie (che si svolgeranno in Lombardia, verso il 18 di dicembre). La stessa proposta mi è arrivata in questi giorni da numerosi esponenti ed amministratori del PD lombardo, anche nel tentativo di costruire una cosiddetta "proposta unitaria" per guadagnare tempo per la campagna elettorale".

Il ragionamento di Pierfrancesco Majorino

E ancora: "Ora, detto che sono onorato ed emozionato per una richiesta simile (mi sta tornando perfino la voce!), voglio fare a noi tutte e tutti una domanda. Ma di quale alleanza e progetto stiamo parlando? Perchè nella giornata di ieri è andato in scena di tutto: la proposta di Gori (che ha almeno il pregio della chiarezza) di ticket PD-Letizia Moratti, la chiusura di Maran verso i 5 stelle con la loro (ahimè prevedibile) risposta di rottura, le tante dichiarazioni contro le primarie di varie forze e così via - continua Majorino - Io credo, scusate se sono vecchio e "vetero", che si debba ripartire da un ragionamento politico che viene "prima" delle scelte sui nomi (scelte da compiere in tempi brevi che è già tardi, sia chiaro)".

Poi l'affondo su Letizia Moratti: "Andare a elezioni regionali non prendendo con decisione e inequivocabilmente le distanze da ciò che rappresenta Letizia Moratti e sfidando lei e Fontana ripetendo il film delle elezioni politiche e senza nemmeno cercare di consolidare un'alleanza oltre il PD (che non può pensare di farcela da solo con un turno elettorale unico) ci consegna alla sconfitta. Quando invece il disastro che Fontana e Moratti hanno creato richiede il massimo dell'ambizione: batterli".