Majorino: “Non tifo per aumento Area C. Regione ha strumenti inutilizzati"

"Non sono un grande fan dell'aumento di Area C, nel senso che penso che vada immaginato nell'ambito di una politica complessiva di interventi". Lo ha detto il candidato di Pd e M5s alle elezioni regionali in Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine dell'incontro con il presidente di Confcommercio Milano Carlo Sangalli e 55 delegati del settore a palazzo Castiglioni, commentando le ipotesi sul rincaro della tariffa d'ingresso in Area C.

Majorino: “Mi fido della concretezza di Beppe Sala”

"So che ne stanno iscutendo - ha continuato - e mi fido anche molto della concretezza e della lungimiranza di Beppe Sala". Per Majorino, "i Comuni vanno aiutati dalla Regione su tutte le politiche di sviluppo e di sostegno alla mobilità perché da soli i Comuni non riescono più, nonostante il grandissimo lavoro che fanno, a sostenere ad esempio il trasporto pubblico locale". La Regione "ha degli strumenti sin ora inutilizzati. Se noi lavoriamo per potenziare radicalmente il trasporto pubblico locale, allora anche le politiche sulla mobilità e sul traffico diventano diverse".