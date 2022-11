Majorino: “Sembra una missione durissima. Ma la partita è apertissima”

"Sembra una missione durissima, invece io sono convinto che nelle prossime settimane si capirà sempre di più che la partita è apertissima". Lo dice all'AGI, l'europarlamentare del Pd, Pierfrancesco Majorino candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia.

Majorino: “Campagna fondata su idee futuro”

Come intendete conquistare la guida della regione che da 28 anni è governata dal centrodestra? "Con una campagna fondata sulle idee per il futuro della Lombardia, molto rispettosa rispetto agli avversari, ma sapendo che chi è stato per 28 anni al governo della regione ora è bene che si faccia da parte".

Campagna incentrata su riscatto sociale

Di certo questa campagna sarà permeata anche dei valori che da sempre hanno contraddistinto l'azione dell'ex assessore milanese, come "il riscatto sociale delle persone e la capacita' di fare si' che la sanità non sia discriminatoria ma per tutti. E che la transizione ecologica sia una grande opportunità di sviluppo".