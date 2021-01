Majorino: sindacatura Moratti segnata da scandali e scandaletti



"Leggo paginate su Letizia Moratti e la sua disponibilità a gestire la sanità lombarda, quasi fosse un favore che fa. Massimo rispetto personale ma mi auguro, da lombardo, che non si comporti come a Milano. Ricordo che la sua esperienza politica disastrosa si è conclusa con una condanna per le cosiddette Consulenze d'oro e un buco di Bilancio abnorme lasciato in eredità. E che la sua sindacatura è stata segnata da scandali e scandaletti". A scriverlo sul suo profilo Facebook l'eurodeputato del Pd, Pierfrancesco Majorino, a proposito dell'arrivo dell'ex sindaco di Milano alla guida dell'assessorato al Welfare a Palazzo Lombardia al posto di Giulio Gallera.



"Sinceramente - scrive Majorino - credo ci voglia ben altro (anche perchè la situazione della sanità lombarda è davvero drammatica). E non rispondetemi sull'Expo perché in quel caso i meriti sono quantomeno abbondantemente ripartiti".