Majorino sorpreso dal Terzo Polo: "Disponibilità totale al dialogo"

Sono sorpreso dalle recenti dichiarazioni degli esponenti della 'coalizione Moratti'. In questi giorni ci troveremo ad affrontare la discussione riguardante le diverse responsabilità e funzioni in seno al Consiglio regionale e riguardanti le diverse commissioni consiliari . La nostra disponibilità al dialogo è totale e intendo ribadirla. Mi rammarica l'atteggiamento di chiusura registrato in queste ore.

Majorino: "Son certo che ci sarà modo per raggiungere un punto alto di equilibrio tra le diverse necessità"

"Son certo che ci sarà modo per raggiungere un punto alto di equilibrio tra le diverse necessità". Lo afferma il capogruppo del Pd di Regione Lombardia Pierfrancesco Majorino rispetto alla dichiarazione degli esponenti della coalizione Moratti, dopo che il Terzo Polo ha accusato i democratici di volerlo escludere dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale