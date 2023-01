Majorino su Salvini: “E’ impazzito. Non faccia danni e aiuti Lombardia”

"Salvini ha detto che non si possono usare i fondi del Pnrr. Mi chiedo se sia impazzito. Io dico giù le mani dal pnrrr. Non fare pasticci e mettiti a lavorare perché in Lombardia abbiamo bisogno di quelle risorse. Quindi, non fare danni e dai una mano a regione Lombardia". Così il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali in Lombardia Pierfrancesco Majorino a margine della presentazione a Milano dei candidati della lista Alleanza Verdi-Sinistra commentando le dichiarazioni del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini su "obiettivi non raggiungibili entro il 2026".