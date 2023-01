Majorino: “Terrorizzato da inerzia regione sul Pnrr”

Il fatto che la Regione Lombardia non riesca a spiegare come intende spendere i fondi del Pnrr "a me terrorizza". Lo ha detto il candidato di centrosinistra e M5s alla presidenza della Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a Tgcom24. "Quando anche con il secondo governo Conte ci siamo battuti in Europa per avere i fondi da cui sono arrivati i fondi del Pnrr, che poi il governo Draghi ha tradotto in azioni utili per le nostre comunità, abbiamo, credo tutti, pensato a delle leve importanti per aiutare le imprese, il lavoro, organizzare la sanità, cose utili per la collettività. Regione Lombardia si è totalmente girata dall'altra parte perché secondo è ormai una macchina totalmente sfuggita di mano e anche questo è un motivo per cambiare" ha aggiunto.