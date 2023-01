Majorino: “Voglio un pubblico forte e un privato sociale forte”

Alle dichiarazioni del presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, che lo accusava di voler azzerare la collaborazione tra pubblico e privato, il candidato del centrosinistra alle elezioni regionali Pierfrancesco Majorino intervistato a TG1 Mattina ha replicato: "Credo sia una grande dimostrazione di debolezza di Attilio Fontana dire cose così incredibili: in realtà è palesemente inadeguato. È la persona che ha fatto sì che i positivi durante il periodo del Covid andassero nelle RSA".

Majo: “Serve grande sinergia tra pubblico e privato”

"Penso che ci voglia una grande sinergia tra pubblico e privato, sia nel sostegno alle imprese e nel sociale - ha aggiunto - L'importante che non sia una scusa per il pubblico per non fare il proprio dovere. Io voglio un pubblico forte e un privato sociale forte".