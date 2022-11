Malagò: "Con Varnier parte progetto olimpico"

"Sono onorato di dare il benvenuto, a nome di tutta la squadra di Milano-Cortina 2026, ad Andrea Varnier, nominato nuovo Amministratore Delegato della Fondazione. Il suo ingresso, condiviso con i soci fondatori attraverso l'opportuna metodologia utilizzata dal Governo e nello specifico dal Ministro Andrea Abodi, è un passaggio fondamentale per dare forma e contenuto alle linee programmatiche del progetto Olimpico e Paralimpico".

Malagò: "Sue competenze ci permettono di rinnovare l'impegno per realizzare un sogno che dovrà rendere orgoglioso l'intero Paese"

Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito alla nomina di Andrea Varnier come nuovo ad della Fondazione Milano Cortina 2026". "Le esperienze maturate da Andrea Varnier, unite alle riconosciute capacità e alla vocazione a Cinque Cerchi che connota da sempre il suo percorso professionale, sono premesse importanti e ci permettono di rinnovare l'impegno per realizzare un sogno che dovrà rendere orgoglioso l'intero Paese", ha aggiunto il numero uno dello sport italiano.