Malagò: "Olimpiadi, inaugurazione a San Siro. Ora bisogna pedalare molto"

Malagò: "Olimpiadi, inaugurazione a San Siro. Ora bisogna pedalare"

Sul tema del nuovo stadio e della demolizione di San Siro, "Io sarei poco serio se dessi la mia opinione sulla vicenda. È una questione della città di Milano, dell'amministrazione comunale e dei tifosi di Milan e Inter". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine dell'incontro "Il ruolo delle grandi aziende nella promozione dei valori dello Sport", organizzato da Deloitte nella sede di via Tortona, a Milano. "Non sarebbe corretto se venisse il presidente delle Olimpiadi di Roma 2024 a raccontare cosa si dovrebbe fare per l'Olimpico o per uno stadio", ha continuato Malagò, sottolineando, però, che è un argomento su cui "dobbiamo essere seri" in quanto "abbiamo vinto presentando la candidatura di Milano-Cortina con lo stadio di San Siro teatro della cerimonia inaugurale: 80mila persone e budget di ricavi importanti. Questo è quello che voglio dire. Poi ognuno faccia le sue riflessioni. Credetemi non sono né da una parte né dall'altra" ha aggiunto.

Malagò: "Milano, c'è veramente da non perdere più tempo"

"Complicazioni e ritardi ci sono stati, questo è il Paese ovviamente dei ricorsi, con tutto quello che succede. Questi ricorsi, fortunatamente per il dossier olimpico, sono andati nella direzione giusta e anche su questo non possiamo permetterci di perdere più tempo". Così Malagò a margine dell'incontro "Il ruolo delle grandi aziende nella promozione dei valori dello Sport", ospitato questa mattina nella sede milanese della Deloitte, in via Tortona. Il presidente del Coni ha sottolineato che Milano non può permettersi di rallentare "anche perché questa è una città che tutti sapete quanto sta andando clamorosamente forte anche negli altri settori, e senza questa impiantistica oggettivamente rimarrebbe indietro, a prescindere dalla non bella figura". "L’amministrazione comunale e la Regione su questo sono pienamente allineante anche in un contesto politico di questi giorni che è diciamo su strade diverse. Ragazzi - ha concluso Malagò - c’è veramente da non perdere più tempo"

Parlando poi delle infrastrutture per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026 Malagò ha ricordato che "c’è stato un report recente da parte del commissario amministratore delegato Luigi Valerio Sant’Andrea che fa vedere che c’è la luce in fondo al tunnel" e ha precisato che però "chi si deve occupare di ciò è l’agenzia che è pubblica". "È chiaro che pur avendo presentato un dossier con pochissime cose da realizzare rispetto a quelle che sono state tutte le altre candidature estive e invernali fino ad adesso, bisogna pedalare molto, ma questo lo sanno tutti è un dato di fatto", ha concluso.

Olimpiadi, Malagò: "Cortina, completato il progetto della pista da bob"

Malagò ha poi risposto a una domanda sulla pista per le gare di bob a Cortina. "Per ciò che riguarda la pista da bob la fase progettuale è completata, è un’iniziativa della regione Veneto a prescindere dalla candidatura olimpica, anche in sostituzione di una pista che credo sappiate che c’è lì da poco dopo le Olimpiadi del ’60 e che quindi la zona va bonificata", ha detto ricordando "che le Olimpiadi si chiamano Milano-Cortina, e si chiama così perché in questi due luoghi ci sono il numero delle competizioni maggiori e più importanti, poi quantomeno non è tanto un fatto qualitativo ma di incidenza di gare. A Cortina sapete che ci sono le gare di Coppa del Mondo, c’è stato un mondiale o c’è l’alpino femminile, c’è il curling e poi c’è la pista da bob che la chiamiamo così ma in realtà è anche dello Skeleton e dello slittino. Se gli avessero levato quello tutto il dossier doveva essere non solo intitolato ma preventivato in un altro modo". Inoltre, ha proseguito il presidente del Coni, "noi il 24 giugno del 2019 a Losanna abbiamo vinto contro Stoccolma presentando un dossier in cui mettevamo Cortina e il rifacimento della pista al centro della nostra candidatura"