Malore mentre svaligia un furgone: lo soccorrono i derubati

Ha un malore mentre sta razziando un furgone, i primi a soccorrerlo sono proprio le vittime del furto ma per il ladro 58enne non c'è nulla da fare. E' la rocambolesca vicenda accaduta a Trezzano sul Naviglio e raccontata dal quotidiano Il Giorno. Protagonista Massimo Bezzecchi, residente nel campo nomadi di Buccinasco. Attorno alle 12 di venerdì 28 luglio era impegnato assieme ad un complice 29enne a forzare il portellone di un furgone nel vicino Comune del Milanese. Stavano scaricando gli attrezzi da giardinaggio quando il 58enne si è accasciato a terra.

I vani tentativi di soccorrere il ladro a Trezzano sul Naviglio

Tra i primi ad accorgersene, affacciati alla finestra del palazzo antistante, i figli del proprietario dei veicolo, che avvisano i genitori. La coppia prova a soccorrere il 58enne assieme ad altri vicini. Poi arrivano i sanitari di Areu in ambulanza assieme alla Polizia locale. E' solo in quel momento che i proprietari del veicolo notano i loro attrezzi fuori dal mezzo e capiscono che la persona che stavano aiutando era impegnata a derubarli. Bezzecchi viene portato all'Humanitas di Rozzano, mentre gli agenti di Polizia locale fermano il suo complice prima che cerchi di allontanarsi. I fatti risultano chiari ed il giovane viene denunciato per furto. Nelle stesse ore il cuore di Bezzecchi smette di battere nonostante i tentativi dei medici.