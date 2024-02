Malore nel centro massaggi cinese: muore 58enne

Un 58enne ha accusato un malore all'interno di un centro massaggi cinese a Milano. Soccorso, è poi deceduto in ospedale. L'attività si trova in via Caposile, l'ambulanza lo ha condotto in gravi condizioni al Policlinico, dove è poi deceduto a causa di complicazioni cardiocircolatorie. Come riferisce Ansa, i carabinieri stanno completando una serie di accertamenti per escludere eventuali responsabilità di terzi.