Malpensa, atterraggio d'emergenza per un aereo che era diretto ad Atlanta

Rientro d'emergenza a Malpensa per un aereo Delta che era diretto ad Atlanta. Il velivolo, un Boeing 767-400 decollato alle 12.30, ha dovuto fare quasi subito rientro nello scalo varesino per un guasto al motore. L'aereo ha virato sopra Magenta ed è passato sopra Abbiategrasso per poi tornare a Malpensa. Sul posto i vigili del fuoco per domare le fiamme. Non è esclusa l'ipotesi di alcuni volatili finiti nel motore, il Corriere riferisce anche l'ipotesi di una lepre.