Malpensa: Bryan Adams positivo al Covid, portato in ospedale

Brayn Adam positivo al Covid per la seconda volta in un mese

"Eccomi, appena arrivato a Milano, e sono risultato positivo per la seconda volta in un mese al Covid. Quindi mi portano in ospedale. Grazie per il vostro sostegno", scrive Bryan Adams sul suo profilo Instagram con alcune foto scattate durante il controllo a Malpensa e in ambulanza.

Il cantante 62enne è atterrato a Malpensa alle 13 con un volo proveniente da New York. Appena è sceso dall'aereo è risultato leggermente febbriciante, gli e' stato fatto un tampone e così si è scoperta la sua positività. Adams e' volato a Milano per il lancio del calendario Pirelli 2022, The Cal 'On The Road" realizzato con scatti del musicista canadese che ha fotografato altre rockstar in diverse parti del mondo.