Malpensa, gli industriali di Varese: "Duro colpo a sviluppo del territorio"

"L'approvazione del Masterplan di Malpensa da parte del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica senza la possibilita' di un ampliamento dell'Area Cargo è un duro colpo allo sviluppo non solo dell'aeroporto, ma di tutto il nostro territorio e, piu' in generale, alla capacita' competitiva dell'export del made in Italy. Una decisione che senza mezzi termini Confindustria Varese definisce incomprensibile e scellerata". Lo afferma inuna nota Roberto Grassi, presidente dell'associazione degli industriali di Varese.

Roberto Grassi: "Quanti posti di lavoro non si verranno a creare con questa decisione?"

"Quanti posti di lavoro non si verranno a creare con questa decisione? - aggiunge - quanto benessere sociale non verrà creato in quest'area con questo provvedimento? Che impatto avrà sulla mobilità dei camion dei prossimi anni dopo che la saturazione, ormai prossima, della cargo city imporra' alle imprese del Nord Italia di raggiungere altri aeroporti in giro per l'Europa? Quali conseguenze avrà nel prossimo futuro questo autogol a favore del trasporto aereo di altri Paesi? Oppure qualcuno al Governo spera o prevede che le esportazioni italiane non cresceranno nei prossimi anni?"