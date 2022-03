Malpensa: oltre 200mila euro in contanti nascosti in scatole di biscotti

Trecentomila euro non dichiarati nascosti nei bagagli. Due cittadini stranieri sono stati fermati negli scorsi giorni a Malpensa. Come riferisce con una nota l'agenzia delle dogane, un tedesco era in partenza per Istanbul: ha dimostrato particolare nervosismo alle domande di rito e gli agenti hanno dunque proceduto con il controllo dei bagagli nella stiva. Nascosti in due scatole di biscotti per bimbi sono spuntati ben 216.700 euro in contanti. Come prevedono le norme, gli sono stati sequestrati 103.350 euro.

Malpensa, donna arrivata da Mosca con 78mila euro

Nel salone degli arrivi è stata invece fermata una donna russa appena arrivata da Mosca . Quasi giunta all'uscita dall'aeroporto, è stata fermata e controllata e dal bagaglio sono spuntati 78mila euro . La metà è stata sequestrata da finanzieri e doganieri.