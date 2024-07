Malpensa, Salvini risponde a Sala: pensi a tagliare l'erba e alla sicurezza

"La sinistra sta impazzendo perché abbiamo mantenuto l'impegno di dedicare l'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi, un grande uomo, un grande italiano, che ha creato centinaia di migliaia di posti di lavoro. Ce ne faremo una ragione...". Lo ha affermato il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, in una diretta sui social. "Ci fosse a sinistra qualcuno che vale un decimo di quello che vale Silvio Berlusconi - ha aggiunto il ministro delle Infrastrutture -. Non ci fermeremo di fronte a insulti, attacchi e offese. E al sindaco di Milano Sala (che ha parlato di "tempi barbari", ndr), dico di dare un attimo di attenzione alla città, di tagliare l'erba nei prati, di chiudere le buche sulle strade, di sistemare il decoro urbano, di garantire la sicurezza evitando che i vigili urbani si occupino solo di tasse e multe".

"Sala il temporeggiatore ha finalmente deciso di agire e di affrontare i tanti problemi, da lui mai risolti, di Milano. A cominciare dal più urgente: l'aeroporto di Malpensa intitolato a Silvio Berlusconi". Lo scrive la ministra del Turismo, Daniela Santanchè, su X.

Il Movimento 5 Stelle ha chiesto un'informativa urgente al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini per quanto riguarda la scelta di dedicare l'aeroporto di Malpensa a Silvio Berlusconi. Lo ha comunicato in Aula il deputato M5s Antonino Iaria. Alla richiesta si sono associati il gruppo del Partito Democratico e dell'Alleanza Verdi e Sinistra.

"Non procedere con la pratica di intitolazione dell'aeroporto di Milano Malpensa a Silvio Berlusconi e, contestualmente aprire un confronto che possa prendere in considerazione la nostra proposta di intitolare lo scalo lombardo a Carla Fracci". Lo chiedono i segretari generali della Filt-Cgil nazionale, Stefano Malorgio, della Cgil Lombardia, Alessandro Pagano e della Cgil Milano, Luca Stanzione nella comunicazione sull'avvio della petizione digitale di intitolazione dell'aeroporto di Milano Malpensa inviata oggi al presidente di Enac Pierluigi Di Palma e al direttore di Enac territoriale di Malpensa, Monica Piccirillo e per conoscenza al Comune di Milano, alla Regione Lombardia, a Sea ed ai gruppi parlamentari. "Riteniamo - scrivono i tre segretari generali della Cgil - che l'intitolazione di una grande infrastruttura, così come di un riferimento urbanistico, debba essere effettuata nell'ottica di rappresentare patrimonio comune di tutti i cittadini e quindi l'orientamento dovrebbe essere quello di evitare scelte profondamente divisive, in Italia come nel mondo, analoghe a quella proposta da Enac per lo scalo di Malpensa. Per questo la nostra proposta di intitolare l'aeroporto di Milano Malpensa ad una grande personalità ed eccellenza italiana come Carla Fracci". "Siamo certi - scrivono infine Malorgio, Pagano e Stanzione - che questa scelta sarebbe confacente ai criteri fin qui utilizzati per l'intitolazione degli aeroporti italiani, ed inoltre permetterebbe a Malpensa di diventare il primo aeroporto italiano e tra i pochissimi nel mondo, ad essere intitolato ad una figura femminile".