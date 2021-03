Malpensa, sequestrati 50mila prodotti medicinali dall'Africa

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli e i militari del Gruppo Malpensa della Guardia di Finanza hanno sequestrato circa 50mila prodotti medicinali, in flaconcini e compresse. I farmaci, privi di documentazione sanitaria, sono stati rinvenuti all’interno dei bagagli personali di una passeggera di nazionalità congolese, proveniente da Kinshasa (Congo) via Addis Abeba (Etiopia). Sono state individuate, in particolare, oltre 30mila compresse di Desametasone, un potente antinfiammatorio steroideo, unitamente a prodotti utilizzati per le disfunzioni erettili. Acquisito il parere sanitario dai competenti Uffici della Sanità marittima ed Aerea di Frontiera (USMAF), che ne ha confermato il divieto di importazione, si è proceduto al sequestro dei farmaci e alla denuncia a piede libero della passeggera per violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 219/2006 (Codice medicinali per uso Umano). L’Agenzia Dogane e Monopoli e la Guardia di Finanza garantiscono un costante presidio presso lo scalo varesino, a tutela della salute pubblica, impedendo l’immissione sul mercato di sostanze illegali, altamente tossiche e pericolose.