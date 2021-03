Malpensa, via libera a voli Covid-tested Milano-New York

Via libera alla sperimentazione dei voli "Covid-Tested" da e per gli Stati Uniti. Il provvedimento, afferma una nota Sea, favorira' il traffico aereo intercontinentale grazie a voli piu' sicuri. L'ordinanza prevede che tutti i passeggeri in partenza sulla tratta Milano-New York e viceversa dovranno presentare, all'atto dell'imbarco, una certificazione attestante il risultato negativo del test molecolare o antigenico, effettuato nelle 48 ore precedenti il volo. In particolare, i passeggeri in arrivo a Malpensa, avranno la possibilita' di evitare la quarantena o l'isolamento fiduciario, previsto per coloro che arrivano dagli Stati Uniti, effettuando un test antigenico in aeroporto. Questa fase sperimentale ha lo scopo di valutare l'efficacia e la funzionalita' della nuova modalita' di viaggio per contenere il rischio di contagi da Covid-19, con l'obiettivo di renderla piu' ampiamente disponibile in vista dell'estate.

"Il risultato e' stato frutto di un impegno congiunto con i Ministeri della Salute e dei Trasporti assieme alla Regione Lombardia - ha affermato Armando Brunini, Amministratore Delegato Sea - che ringraziamo per il lavoro di questi mesi. Milano New-York e' la destinazione intercontinentale con maggior numero di frequenze e di passeggeri, ci auguriamo che questa sperimentazione sia il primo passo per un allargamento delle destinazioni Covid-Tested che riteniamo fondamentali per sostenere il traffico in questo periodo ancora molto difficile della Pandemia". Il nuovo protocollo di viaggio e' disciplinato dall'ordinanza del 9 marzo del Ministro della Salute. Il provvedimento governativo sara' in vigore, salvo proroghe, fino al 30 giugno 2021.