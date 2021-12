Malpensafiere e drive through di Gorla Maggiore attivi contro il COVID

Malpensafiere centro vaccini amplia la sua capacità ricettiva per persone adulte e apre nei prossimi giorni uno spazio dedicato ai bambini minori. Alla Presentazione hanno partecipato il dottor Marino Dell’Acqua Direttore Sociosanitario ASST Valle Olona,Carmelo Di Fazio Direttore del Dipartimento per la continuità assistenziale e vaccinali aziendali,Dott Ssa Cristina Rota responsabile accoglienza centro vaccini Malpensafiere. Apertura anche del punto tamponi in modalità drive through di Gorla Maggiore, con ingresso in via Sole Nicola (area ex TSG, ora sede della Protezione civile).



Il progetto è frutto dell’alleanza ASST Valle Olona e Amministrazione comunale coordinata da Renato Grazioli vice sindaco Gorla Maggiore e Devis Nardin responsabile della Protezione Civile Gorla Maggiore. Afferma il Direttore Sociosanitario dell’ASST Valle Olona, dottor Marino Dell’Acqua:con l'attivazione del nuovo Centro vogliamo rispondere all’aumentata richiesta di tamponi, che verranno effettuati tramite accesso in auto. Giungiamo a questo risultato grazie alla pronta disponibilità del Comune di Gorla Maggiore, che ha ascoltato le nostre esigenze e ci ha messo a disposizione gli spazi per il progetto. Un progetto che si allinea all’attività dell’hub massivo di Malpensafiere, incrementato nella sua ricettività grazie a 40 linee vaccinali, e rafforza gli intendimenti di ASST Valle Olona: contrastare la pandemia da Covid-19 offrendo i migliori servizi territoriali, quanto più vicini e in linea ai bisogni della popolazione.



Servizio realizzato da Nick Zonna