Maltempo, 16enne uccisa da un albero al campo scout in Val Camonica

Tragedia per il maltempo nell'Alta Valle Camonica, nel Bresciano: una ragazza di 16 anni che partecipava a un campo scout e' morta dopo che un albero e' caduto sulla tenda in cui stava dormendo, a causa di un forte temporale. Nella zona boschiva, in localita' Palu', all'alba sono intervenuti il Soccorso Alpino Guardia di Finanza, i soccorritori della Protezione civile e i Vigili del fuoco che hanno recuperato il corpo della giovane e accompagnato a valle il gruppo, mettendolo al riparo nella palestra del paese di Corteno Golgi. Il dramma si e' consumato alle 5,30 nel campo allestito da un gruppo scout provenienti da Como, nei pressi di un rifugio degli alpini. Le piogge intense accompagnati da forti venti hanno causato la caduta di un albero che ha investito una delle tende.

Meloni: "Totale solidarietà alla famiglia della ragazza"

"Voglio portare la mia totale solidarieta' alla famiglia della ragazza" uccisa per la caduta di un albero, ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un intervento a Rtl.

Il cordoglio di Fontana: "Grande tristezza"

"Nell'apprendere con grande tristezza della morte di una ragazza di soli 16 anni, colpita da un albero in un campo scout in Valcamonica, esprimo alla famiglia e ai suoi cari il cordoglio e la vicinanza di Regione Lombardia". Afferma il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a nome dell'intera Giunta. "Vigili del Fuoco e Protezione Civile continuano incessantemente a essere attivi su tutto il territorio per il gran numero di piante cadute, tetti scoperchiati e allagamenti. A loro il nostro più sentito ringraziamento" conclude il presidente Fontana.