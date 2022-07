Maltempo a Cremona, tetto divelto finisce contro un'auto in corsa. VIDEO

Maltempo a Cremona: tetto contro un'auto in corsa (Twitter)

Maltempo a Cremona, tetto divelto finisce contro un'auto in corsa

Maltempo in Lombardia, nel pomeriggio di ieri, lunedì 4 luglio, un forte temporale si è abbattuto in particolare su Cremona causando diversi danni. Alcuni alberi sono stati sradicati dal terreno e si sono abbattuti sulle automobili. Le raffiche sino a 100 chilometri orari hanno persino sradicato un tetto, finito contro un'autovettura in movimento. Illese fortunatamente le persone a bordo