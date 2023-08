Maltempo, a Milano danni per 50 milioni. Persi 5mila alberi

Maltempo della scorsa settimana, Milano e Regione Lombardia incominciano ad avere prime stime realistiche dei danni subito. Hanno parlato in queste ore sia il sindaco della città Beppe Sala che l'assessore regionale Romano La Russa.

Maltempo, Sala: "A Milano danno attorno ai 50 milioni"

Così Sala: "Dal nubifragio di una settimana fa Milano ha subito un danno intorno ai 50 milioni, anche se il bilancio non è definitivo, e insieme a governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana abbiamo richiesto la dichiarazione di emergenza ambientale in modo da ottenere dal Governo, tramite l'inserimento dei dati sulla piattaforma regionale, il risarcimento dei costi che dovremmo sostenere". E' il contenuto del videomessaggio di Sala sui social, al termine di una riunione in Comune "con tutte le partecipate per fare il punto della situazione e per stabilire i passi da fare nelle prossime settimane con l'obiettivo di riportare Milano alla completa normalità entro fine agosto: in questi giorni abbiamo visto all'opera le strutture del Comune, come il Nuir, il settore scolastico, il verde, la Protezione Civile, la Polizia Locale, Atm, MM, Amsa e A2A e anche l'Esercito ci ha dato una mano ma ovviamente molto resta da fare. Anche se agosto è il mese peggiore per trovare personale e aziende esterne per operare non possiamo permetterci di sprecare tempo", ha spiegato Sala.

Maltempo, l'obiettivo di Sala: "Trasporto pubblico in ordine per settembre"

"L'obiettivo per il trasporto pubblico è quello di avere tutto in ordine per il 4 settembre: a oggi l'83 per cento della rete Atm è attiva. Nel fine settimana sarà al 90 per cento con le linee dei tram 9 e 16 che rientrano in funzione. La situazione dei filobus è quella peggiore ma si sopperisce con autobus sostitutivi e le linee 90/91 saranno completamente a posto per il 4 settembre mentre per la 92 ci sarà ancora servizio con i bus sostitutivi". "I nostri concittadini hanno visto il giorno dopo la terribile nottata i binari e i percorsi occupati dagli alberi caduti ma il vero problema sono i danni che il nubifragio ha causato alle linee elettriche aeree. - ha spiegato Sala - Si tratta di danni molto più complicati da risolvere perché la rete strutturale deve essere testata prima di essere rimessa in funzione", ha aggiunto Sala.