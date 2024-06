Maltempo a Milano. Evacuati cittadini a Cernusco sul Naviglio

Maltempo a Milano, allerta per il livello del Seveso

Come preannunciato, Milano è stata investita da un violento temporale dalla serata di ieri. Nessun disagio particolare, ma si sono registrati diversi allagamenti in città, con relativi interventi dei vigili del fuoco. La polizia locale sta monitorando i sottopassi, ma al momento nessuno è stato chiuso al traffico. Dichiarato lo stato di preallerta per il livello del fiume Seveso, che ha raggiunto la soglia di attenzione.



Pioggia, evacuati cittadini a Cernusco sul Naviglio

La forte perturbazione temporalesca che ha investito la Lombardia ha colpito soprattutto l'area metropolitana di Milano. Nel Comune di Cernusco sul Naviglio, in via Italo Svevo, secondo quanto riferiscono i carabinieri, sono stati inviati i sommozzatori del nucleo di Milano per evacuare alcuni residenti da un'abitazione. I vigili del fuoco stanno intervenendo con diverse squadre. Nell'intero hinterland milanese sono state registrate una settantina di chiamate per allagamenti, con alcuni sottopassi completamente invasi dall'acqua e diverse autovetture bloccate. Si registrano criticità anche nelle province di Monza, Lecco, Como e Varese.