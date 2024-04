Maltempo: alberi caduti e tetti scoperchiati nel Comasco

Vento forte e pioggia battente hanno provocato la caduta di alberi e altri danni nel Comasco. Sono stati una quarantina gli interventi dei vigili del Fuoco nella notte soprattutto per il taglio di piante pericolanti, la rimozione di ostacoli e la messa in sicurezza dei tetti.

Convoglio Trenord bloccato per assenza alimentazione nel Comasco

Un convoglio di Trenord con a bordo trecento persone e' bloccato tra le fermate di Como Camerlata e Como Lago e non puo' continuare la corsa "per assenza di alimentazione". Lo riferiscono i vigili del Fuoco di Como. "Sono in corso valutazioni congiunte coi tecnici di Trenord - scrivono in una nota - per evntuale allontanamento degli occupanti"".