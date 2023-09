Maltempo, allerta arancione in Lombardia

Dalla mezzanotte di oggi sono attesi nuovi intensi temporali in Lombardia e per questo motivo il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione ha emesso un avviso di criticità arancione (moderata) per tpioggee di criticità gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e idraulico.

Il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio del livello di Seveso e Lambro

Per questo motivo a Milano il Centro operativo comunale della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio del livello di Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città.