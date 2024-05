Maltempo, allerta rossa a Milano. Rischio esondazioni e allagamenti

Allerta rossa a Milano per il maltempo. Forti ed estese precipitazioni lungo tutta la notte che potrebbero creare le condizioni per allagamenti ed esondazioni dei fiumi Seveso e Lambro. Il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emesso un avviso di criticita' rossa (elevata) per rischio idrogeologico, arancione (moderata) per rischio idraulico e gialla (ordinaria) per rischio temporali.

Monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro

Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile e' attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in citta'. A tale proposito e' stata convocata un'Unita' di Crisi Locale (UCL) per la pianificazione delle attivita' operative e la dislocazione delle squadre sul territorio.

Sopralluogo del prefetto di Milano nei Comuni colpiti dal maltempo

Il Prefetto di Milano, Claudio Sgaraglia, insieme al Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco Nicola Micele, nel primo pomeriggio ha fatto visita ai Comuni di Bellinzago Lombardo e di Gessate e, accompagnato dai Sindaci Michele Avola e Lucia Mantegazza, ha fatto un sopralluogo alla frazione di Villa Fornaci, ex tratto di Padana superiore che si trova al confine tra i due Comuni dove sono stati registrati i maggiori danni. I indaci hanno riferito al Prefetto che attualmente sono più di 11 le persone ospitate in sistemazioni di emergenza presso parenti oppure in residence. Dopo gli allagamenti, grazie al pronto intervento dei soccorsi, coordinati da Centro Coordinamento Soccorsi, attivato nell’immediatezza dell’emergenza presso la Prefettura di Milano, sono state liberate dall’acqua le abitazioni ed è stata ripristinata la corrente elettrica. Al momento sono in corso le operazioni di rimozione di tutto il materiale danneggiato dall’acqua e, grazie al lavoro dei volontari e ai mezzi della società Cem Ambiente partecipata dei due Comuni, si lavora per il graduale ritorno alla normalità.

Maltempo: bomba d'acqua in Brianza, alberi caduti e allagamenti

Bomba d'acqua sulla Brianza. Una forte perturbazione atmosferica ha colpito nel pomeriggio la provincia di Monza, con particolare intensità nei comuni di Bovisio Masciago e Cesano Maderno. I cittadini di queste aree - informano i vigili del fuoco - hanno subito i disagi causati dal Maltempo, che ha provocato diversi danni e richieste di intervento. In particolare, si segnalano numerosi casi di alberi pericolanti o caduti e allagamenti, che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Le squadre stanno attualmente operando nella zona, una ventina gli interventi in corso.A seguito della "bomba d’acqua" che ha colpito nel primo pomeriggio di lunedì , con circa 90 millimetri di pioggia caduti in un’ora, si segnalano diverse criticità, come rende noto il Comune di Cesano Maderno.