Maltempo, ancora allerta arancione in Lombardia

Maltempo: oggi allerta arancione in Lombardia, gialla in 3

Le piogge sul Nord Italia hanno indotto la Protezione Civile a diramare una nuova allerta arancione per la giornata di oggi su alcune zone della Lombardia, gialla per altre aree della stessa regione e per Piemonte e Trentino-Alto Adige. In particolare è stata segnalata una criticità per rischio idrogeologico nelle zone dei laghi e delle Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, rischio temporali sulle Prealpi orientali, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Nodo Idraulico di Milano e allerta gialla in Valchiavenna.

Maltempo: danni e allagamenti nel Varesotto e nel Comasco

Forti temporali hanno colpito alcune zone della Lombardia: Varesotto e Comasco in particolare, provocando danni e ellagamenti. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco. A Tradate e Cavarate (Varese) alcune auto rimaste bloccate nei sottopassi allagati. Diversi gli alberi caduti, uno dei quali ha interrotto la circolazione sulla Sp 17. Chiusi i tratti stradali sulla statale 340 'Regina' nei territori di Brienno e di Argegno, in provincia di Como, e sulla 'Tangenziale di Varese'.