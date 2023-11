Maltempo, Coldiretti: 25 nubifragi in 24 ore e Po sale di 2 metri

Maltempo, allarme della Coldiretti: 25 nubifragi in 24 ore

Sull' Italia si sono abbattuti ben 25 eventi estremi in un solo giorno tra nubifragi, bombe d'acqua, grandinate e tempeste di vento che hanno colpito a macchia di leopardo nelle citta' e nelle campagne, con ponti crollati, strade interrotte, fiumi esondati, frane, allagamenti e alberi abbattuti. E' quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti su dati Eswd (European Sever Weather Database) in riferimento all'allerta diramata dalla Protezione civile, rossa per il maltempo in Veneto, arancione in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia e Trentino Alto Adige e gialla in Abruzzo, Campania, Lazio, Molise e Toscana.

Maltempo, Coldiretti: il livello del Po è salito di 2 metri

"La situazione di difficolta' - sottolinea la Coldiretti - e' resa evidente dallo stato dei corsi d'acqua con piene ed esondazioni per il verificarsi di precipitazioni record che il terreno, dopo un lungo periodo di caldo e siccita', non riesce ad assorbire. Il livello del fiume Po salito quasi 2 metri in un solo giorno a Boretto (Reggio Emilia) mentre il Lago di Como nello stesso tempo si e' alzato di 30 centimetri ed ha raggiunto a Malgrade i 120 centimetri e sta per esondare nella citta' di Como".