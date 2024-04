Maltempo: colpito da pannelli divelti dal vento, grave a Milano

I vigili del fuoco di Milano sono intervenuti a Cinisello Balsamo per un incidente nel quale un uomo di 28 anni e' stato colpito da alcuni pannelli di legno divelti dal vento e caduti da una tettoia in costruzione situata al nono piano all'interno del cortile dell'edificio. L'uomo ha riportato un trauma cranico ed e' stato accompagnato in codice rosso all'ospedale di Cinisello Balsamo. Un passante di 66 anni e' rimasto lievemente ferito alla schiena e alla gamba nel tentativo di soccorrere il ferito. Il 118 lo ha trasportato in codice verde all'ospedale San Gerardo di Monza.