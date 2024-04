Maltempo: crolla tetto edificio nel Milanese, nessun ferito

Da questa mattina i Vigili del fuoco di Milano sono al lavoro per il crollo di una copertura di un vecchio edificio disabitato nel comune di Cuggiono in via San Gregorio. Il cedimento improvviso ha provocato danni su alcune auto parcheggiate in prossimita' del fabbricato. Fortunatamente al momento del crollo non c'erano persone all'interno dell'edificio. Sul posto anche polizia locale e carabinieri di Cuggiono.