Maltempo, da Regione Lombardia 1,3 mln a consorzi di bonifica

Regione Lombardia finanzierà con 1,3 milioni di euro 76 opere di pronto intervento realizzate dai consorzi di bonifica a seguito dei danni provocati dal maltempo lo scorso luglio. Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Sovranità alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi. "I lavori - dichiara l'assessore Beduschi - in parte già conclusi e in parte ancora in corso, sono necessari per ripristinare la corretta funzionalità idraulica dei nostri canali.

Oltre a servire l'agricoltura durante la stagione irrigua sono fondamentali presidi di protezione dal rischio idrogeologico". La rete irrigua e di bonifica lombarda è una delle più capillari in Europa ed è suddivisa in 12 comprensori. I Consorzi di bonifica permettono direttamente l'irrigazione di circa 450.000 ettari, grazie a un complesso reticolo di canali che sfiora i 28.000 chilometri di estensione. Nel caso degli interventi finanziati, i lavori interessano le province di Brescia, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Lodi e Cremona.